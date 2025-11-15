Polizia Penitenziaria, rafforzati gli organici nel Messinese

È operativo da oggi il piano di mobilità relativo a 2627 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria, collegato al 185° Corso Allievi Agenti. Nell’ambito delle nuove assegnazioni, gli istituti penitenziari di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto saranno destinatari di 46 agenti, con un incremento complessivo della dotazione locale. Le nuove unità si aggiungono al personale entrato in servizio lo scorso ottobre al termine dello stesso corso, determinando un ampliamento della pianta organica di 29 agenti nei due istituti.

Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, ha sottolineato l’impatto delle assegnazioni, evidenziando che “con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica degli istituti di 29 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti”.

Sulla stessa linea, il senatore di Fratelli d’Italia Ella Bucalo ha rimarcato gli effetti dell’incremento di personale negli istituti di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, affermando che “l’arrivo di questi agenti presso gli Istituti penitenziari di Messina e di Barcellona Pozzo di Gotto e gli aumenti di pianta organica sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari”. Bucalo ha inoltre rivolto un ringraziamento al Sottosegretario Delmastro per il “costante impegno nei confronti della Polizia Penitenziaria”, aggiungendo che il lavoro comune a sostegno del territorio proseguirà.

