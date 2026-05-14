Siracusa, arrestato settantenne con un arsenale di armi in casa

Un uomo di 70 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Siracusa nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto del traffico illecito di armi. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura aretusea nel corso della giornata di mercoledì.

Durante una perquisizione domiciliare eseguita d’iniziativa, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione dell’indagato un consistente quantitativo di armi e munizioni. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbero stati sequestrati quattordici fucili di diverso calibro, tra cui cinque a ripetizione manuale, oltre a ventidue pistole, comprese due revolver, quattro rivoltelle e tre lanciarazzi.

Nel corso delle verifiche sono state inoltre trovate circa duemila cartucce di vario calibro, un silenziatore calibro 22, diversi cannocchiali per fucile, una mannaia e cinque coltelli.

Gli investigatori hanno avviato ulteriori approfondimenti sulle armi sequestrate. Dai primi controlli effettuati, infatti, le matricole non risulterebbero registrate nelle banche dati utilizzate dalle forze dell’ordine. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire la provenienza dell’arsenale e le eventuali finalità legate alla sua detenzione.

Al termine delle procedure di rito, il settantenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria competente.

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