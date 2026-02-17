Sbarra: 300 milioni per rilanciare la competitività del Mezzogiorno

È stato pubblicato dalla Struttura di missione ZES l’avviso pubblico destinato al finanziamento di interventi infrastrutturali nelle aree industriali del Mezzogiorno. Il provvedimento riguarda le regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e prevede una dotazione complessiva pari a 300 milioni di euro, finanziata attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027.

Le risorse sono finalizzate al potenziamento della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici nelle zone industriali, produttive e artigianali del Sud, con l’obiettivo di rafforzare la competitività territoriale e sostenere lo sviluppo economico delle aree interessate. Possono accedere ai finanziamenti i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dotati di aree PIP, destinate agli insediamenti produttivi, nonché i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, ha sottolineato che “la misura è in linea con la visione strategica del Governo Meloni che punta a consolidare lo sviluppo economico del Mezzogiorno, a rilanciare la competitività territoriale e ad attrarre investimenti”. Lo stesso ha evidenziato che il finanziamento sarà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, strumento che “garantisce certezza delle risorse e tempestività degli interventi, consentendo agli enti beneficiari di programmare e realizzare le opere con maggiore efficacia e rapidità”.

Sbarra ha inoltre dichiarato che l’indirizzo dell’azione di governo è volto a trasformare le risorse pubbliche in investimenti strategici in grado di produrre crescita, occupazione e sviluppo nel lungo periodo.

Le istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma telematica dedicata a partire dalle ore 12 del 25 febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 maggio 2026.

👁 Articolo letto 119 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.