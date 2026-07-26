Santo Stefano di Camastra, riapre l’ufficio postale di via Vittoria

È tornato operativo l’ufficio postale di via Vittoria a Santo Stefano di Camastra, dopo alcuni mesi di chiusura necessari per consentire un intervento di riqualificazione degli ambienti. Durante il periodo dei lavori, i servizi erano stati temporaneamente trasferiti in una struttura prefabbricata collocata nella parte alta del centro abitato, soluzione che aveva comportato difficoltà soprattutto per gli utenti più anziani, in particolare per coloro che erano soliti utilizzare il vicino sportello Postamat.

L’intervento è stato eseguito nell’ambito del progetto Polis promosso da Poste Italiane e ha interessato il completo rinnovamento degli spazi destinati al pubblico. I locali sono stati dotati di nuovi arredi, di un sistema di illuminazione aggiornato e di postazioni riorganizzate per agevolare sia l’erogazione dei servizi postali tradizionali sia l’accesso alle nuove prestazioni disponibili.

All’interno della sede sono già attivi diversi servizi rivolti ai cittadini. Tra questi figurano il rilascio dei certificati anagrafici e alcune prestazioni dell’Inps, come il cedolino pensionistico, la Certificazione Unica e il modello Obis M. Presso lo sportello è inoltre possibile richiedere o rinnovare il passaporto grazie all’accordo tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I residenti possono così completare la procedura senza recarsi in Questura e scegliere la consegna del documento direttamente al proprio domicilio.

Tra le innovazioni previste rientra anche un’area self service, destinata ad accogliere un totem automatico che consentirà agli utenti di ottenere e stampare autonomamente diversi documenti della Pubblica Amministrazione. L’ufficio postale di via Vittoria osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

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