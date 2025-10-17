Vertenza Cargill, 50 licenziamenti e nessuna apertura al dialogo

La vertenza Cargill in Sicilia entra in una fase delicata dopo il primo incontro tra azienda e sindacati, che avrebbe dovuto segnare l’avvio di un confronto costruttivo ma che, secondo le organizzazioni dei lavoratori, si è risolto in un passaggio puramente formale. Il gruppo statunitense, che ha avviato la procedura di chiusura dello stabilimento siciliano con 49 licenziamenti previsti, avrebbe ribadito l’intenzione di procedere rapidamente, senza aperture al dialogo né valutazioni sulle alternative industriali.

Le sigle sindacali segnalano irregolarità procedurali e mancanza di trasparenza nella comunicazione dei dati economici, ritenuti insufficienti per una valutazione oggettiva delle motivazioni tecniche alla base della chiusura. È stato inoltre evidenziato che l’incontro non si è concluso con un verbale congiunto, ma solo con una dichiarazione unilaterale delle organizzazioni dei lavoratori. Resta esclusa, al momento, la partecipazione della Regione Siciliana, nonostante le richieste di convocare un tavolo istituzionale.

Un ulteriore elemento di tensione riguarda l’interesse, secondo fonti sindacali, di un potenziale acquirente intenzionato a rilevare lo stabilimento. Cargill, tuttavia, non avrebbe consentito l’accesso alla documentazione e ai locali produttivi, ostacolando di fatto qualsiasi ipotesi di continuità.

La chiusura metterebbe a rischio non solo i 50 dipendenti, ma anche l’intera rete di imprese dell’indotto. “Non si tratta solo di 50 posti di lavoro, ma di un intero ecosistema economico che rischia di scomparire”, hanno dichiarato i rappresentanti sindacali. Alcuni osservatori segnalano inoltre la coincidenza con nuovi progetti regionali legati al settore rifiuti nella stessa area, che suscita interrogativi sulle reali finalità della dismissione. “I lavoratori non sono merce da liquidare”, concludono i sindacati, chiedendo un intervento urgente delle istituzioni.

