Cybersicurezza, accordo tra Bankitalia e Guardia di Finanza

La Banca d’Italia e la Guardia di Finanza hanno formalizzato un’intesa operativa finalizzata al rafforzamento delle attività di prevenzione e difesa contro le minacce informatiche. L’accordo, orientato a incrementare l’efficacia delle azioni di contrasto agli attacchi cyber, si fonda sulla valorizzazione delle competenze tecniche e delle capacità operative delle due istituzioni.

La sottoscrizione è avvenuta per mano del Direttore Generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, e del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Gen. D. Giuseppe Arbore. L’intesa prevede un sistema strutturato di scambio informativo volto a individuare e contenere incidenti informatici nei rispettivi ambiti di competenza.

Tra gli strumenti previsti rientra la condivisione di dati e analisi riguardanti modalità operative degli attacchi, incluse tecniche, tattiche e procedure adottate, nonché le soluzioni tecnologiche impiegate per la prevenzione e la protezione. È inoltre contemplata la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui temi della cybersicurezza, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sui rischi connessi.

L’accordo include anche la partecipazione reciproca a percorsi formativi e a eventi specialistici, finalizzati all’aggiornamento continuo sulle evoluzioni delle minacce informatiche e sulle strategie di contrasto. Le attività congiunte mirano a sviluppare competenze avanzate e a migliorare il coordinamento operativo tra le due istituzioni.

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