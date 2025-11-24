Tie-break decisivo: Messina Volley supera 2-0 la New Amando

Il Messina Volley ottiene una vittoria in rimonta nella quinta giornata del campionato di Serie C femminile, superando al tie-break la New Amando Jonica al PalaSant’Antonio di Furci Siculo. La formazione guidata da Marcela Nielsen, sotto di due set, riesce a riorganizzarsi e ribalta l’andamento del match, conquistando due punti utili per la classifica. L’avvio della gara vede un equilibrio iniziale, poi la squadra di casa accelera e chiude il primo parziale 25-17 grazie alle conclusioni di Benedetta Bertiglia e Sara Pace. Nel set successivo le ospiti partono in vantaggio, ma la New Amando ribalta il punteggio nei momenti decisivi e si impone ai vantaggi 27-25.

Nel terzo parziale il Messina Volley mantiene un margine costante, ampliato nella fase conclusiva da Nielsen e Barbora Basile, e accorcia le distanze sul 2-1. Il quarto set segue un andamento alterno: dopo il pari sul 17-17, la formazione peloritana trova continuità e porta la gara al tie-break con il muro decisivo di Rebecca La Spada. L’ultimo parziale è caratterizzato da un avvio favorevole alle ospiti, che si portano sul 6-2 e poi sull’11-5. La New Amando tenta la rimonta fino al 12-11, ma Alessandra Cuzzola firma il punto che anticipa la chiusura dell’incontro.

A fine gara, Nielsen afferma: «È stata una partita intensa in cui la squadra ha mostrato continuità e determinazione. Abbiamo ritrovato il nostro sistema di gioco e questo risultato rappresenta un segnale positivo». Sulla fiducia nel gruppo aggiunge: «Le qualità ci sono, serviva tempo per consolidare l’amalgama. Questo successo ci aiuta a proseguire con maggiore consapevolezza».

New Amando Jonica Volley – Messina Volley 2-3 (25-17; 27-25; 22-25; 23-25; 11-15).

New Amando Jonica Volley: Pace, Santoro, Cherepova, Filiciotto, Cacopardo, Mania, Pecoraro, Bachini, Bertiglia (Cap.), Fleres, Spitaleri (Lib. 1), Frazzica (Lib. 2). All. Mantarro.

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Guglianolo, 2° All. Rizzo.

Arbitri: Lo Presti e Pennisi.

