Incendi in Sicilia, dalla Regione primi aiuti per 25 milioni di euro

La Regione Siciliana ha predisposto un primo intervento economico da 25 milioni di euro per sostenere i territori colpiti dagli incendi che, dalla seconda metà di luglio, hanno interessato numerose aree dell’Isola, causando danni a imprese, coltivazioni, allevamenti e infrastrutture. Il provvedimento è stato approvato dalla giunta regionale e rappresenta la prima misura in attesa della definizione del quadro complessivo delle perdite.

Le risorse saranno inserite attraverso un emendamento al disegno di legge 1030 Stralcio IV, che sarà esaminato nei prossimi giorni dall’Assemblea regionale siciliana. Dei 25 milioni stanziati, 15 saranno destinati alla Protezione civile per finanziare gli interventi più urgenti, mentre i restanti 10 milioni saranno impiegati per i primi ristori a favore delle aziende agricole e degli allevatori danneggiati dalle fiamme.

«Era necessario intervenire tempestivamente – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – per sostenere i territori e le attività produttive duramente colpiti dagli incendi. Ma era necessario dare anche un segnale forte alle tante comunità siciliane che hanno subito ingenti perdite». Il presidente aggiunge che «con questo primo stanziamento il mio governo assicura risorse immediate per fronteggiare l’emergenza e avviare rapidamente tutti gli interventi necessari», rivolgendo inoltre un ringraziamento ai volontari, alla Protezione civile regionale e ai Vigili del fuoco, definiti «il volto migliore della Sicilia».

L’assessore al Territorio, Giusi Savarino, ha spiegato che lo stanziamento rappresenta «il massimo possibile in questo momento». Ha precisato che i fondi destinati all’agricoltura serviranno anche a consentire agli allevatori l’acquisto del foraggio necessario, mentre quelli assegnati alla Protezione civile copriranno le prime esigenze operative. L’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, ha evidenziato che la disponibilità delle risorse è stata resa possibile «grazie alla solidità dei conti regionali», consentendo una risposta immediata all’emergenza.

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