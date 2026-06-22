Musolino: “Le primarie non diventino un contenitore di opportunisti”

Il confronto in vista delle prossime elezioni regionali siciliane passa dalla definizione del programma e dalle modalità di individuazione del candidato alla presidenza della Regione. Su questi temi è intervenuta la senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, che ritiene concreta la possibilità per il centrosinistra di conquistare la guida della Sicilia.

Secondo la parlamentare, l’appuntamento elettorale rappresenta un passaggio decisivo e il campo progressista dispone delle condizioni necessarie per competere con possibilità di successo. Tuttavia, ha sottolineato come il raggiungimento dell’obiettivo richieda un lavoro preliminare fondato su contenuti condivisi e obiettivi chiari.

“Il centrosinistra ha oggi tutte le condizioni per poter vincere le elezioni regionali”, ha affermato Musolino, evidenziando però che la sola ricerca dell’unità politica non sarebbe sufficiente. A suo giudizio, la coalizione dovrà costruire una piattaforma programmatica definita e riconoscibile, capace di rappresentare il punto di riferimento per la richiesta di consenso agli elettori.

Nel ragionamento della senatrice assume un ruolo centrale anche il tema della composizione dell’alleanza e della selezione della futura leadership. Musolino ha ribadito il proprio sostegno alle primarie, considerate uno strumento di partecipazione democratica attraverso cui gli elettori del centrosinistra possono individuare il proprio candidato.

La parlamentare ha tuttavia posto alcune condizioni sull’utilizzo di questo meccanismo, sostenendo che le consultazioni interne non debbano trasformarsi in un’occasione per raccogliere consensi al di fuori dell’identità politica della coalizione. “Le primarie devono restare uno strumento democratico”, ha dichiarato, aggiungendo che non possono diventare “un sistema acchiappa-consensi aperto a figure che non condividono storia, valori e programma del centrosinistra”.

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