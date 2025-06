“Messina Street Fish 2025” al via dal 26 giugno la rassegna gastronomica

A Palazzo Zanca è stata presentata oggi l’edizione 2025 di “Messina Street Fish”, rassegna estiva dedicata alle eccellenze enogastronomiche della città, in programma nell’Arena di Capo Peloro dal 26 al 29 giugno. L’inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro, è fissata per giovedì 26 alle 18.30, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore agli Spettacoli Massimo Finocchiaro. Il village rimarrà aperto fino a domenica 29, dalle 18.30 all’1 di notte, per ospitare ventisette operatori del gusto e numerosi spettacoli musicali e teatrali.

«Messina Street Fish rappresenta uno strumento di marketing territoriale per valorizzare la città e le sue specialità, rendendola più attrattiva», ha sottolineato Finocchiaro, auspicando l’acquisto dei token in prevendita «per evitare lunghe code». L’iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata con Eventivamente, introdurrà quest’anno token sostenibili realizzati in plastica riciclata dal mare. «Abbiamo voluto celebrare il valore naturalistico del luogo», ha dichiarato l’amministratore Alberto Palella, evidenziando il recente riconoscimento con la Bandiera Blu.

Il programma unisce degustazioni di piatti tradizionali e proposte gluten free a esibizioni della Compagnia Joculares, dj set e concerti live. Tra gli spettacoli di apertura spiccano la “Passeggiata dei Trampolieri” e il “Mr. Sardella Show”.

L’accesso è agevolato dai mezzi pubblici della linea 1 con frequenza fino a ogni 15 minuti e da un’area parcheggio dedicata a Torre Morandi. L’evento si concluderà domenica sera con la premiazione dei tre street fooder più apprezzati e di specialità selezionate dal pubblico.

👁 Articolo letto 199 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.