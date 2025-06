A Ficarra la terza edizione di “I Sapori della Terra e del Territorio”

A Ficarra, sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 si svolge la terza edizione di “I Sapori della Terra e del Territorio”, manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze agroalimentari locali. Sabato pomeriggio le autorità comunali daranno il via ai festeggiamenti con l’inaugurazione del nuovo campetto polifunzionale e dell’area fitness di Via Logge, accompagnata da un torneo sportivo e da un rinfresco offerto agli intervenuti. A seguire si apriranno gli spazi espositivi in Piazza Lucio Piccolo, dove commercianti e ristoratori proporranno degustazioni dei prodotti tipici, mentre il dj set di Tommaso Marraffa intratterrà il pubblico con selezioni musicali.

La domenica, sempre a partire dalle ore 18:00, gli stand gastronomici riaccoglieranno i visitatori per continuare il percorso tra sapori tradizionali. Alle 20:30 andrà in scena lo spettacolo di cabaret “Fraita Show”, firmato da Luciano Fraita, che unisce comicità e musica in una serata all’insegna del divertimento. L’ingresso è libero per entrambe le giornate, offrendo a cittadini e turisti un’occasione per riscoprire profumi e sapori del territorio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ficarra, con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ed è gestita da Eurofiere s.r.l., in collaborazione con il CCN Cento Archi di Ficarra e la Pro Loco di Ficarra.

