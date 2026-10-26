Schifani: «Basta notizie false». De Luca contesta il governatore

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene sulle indiscrezioni relative al proprio futuro politico e istituzionale, smentendo le ipotesi di un trasferimento al Consiglio superiore della magistratura o alla guida dell’Autorità garante della privacy. Il governatore conferma inoltre l’intenzione di portare a termine il mandato, escludendo dimissioni anticipate.

«Sono state depositate le candidature ufficiali al Csm, la mia non c’è. Chiusa una fantasia, eccone pronta un’altra», afferma Schifani, definendo false le notizie circolate nelle ultime settimane. «C’è chi si diverte a diffondere menzogne, ma le bugie hanno le gambe corte. Intendo completare il mio mandato e portare la Sicilia al voto a novembre del prossimo anno».

Il presidente richiama anche i risultati economici rivendicati dalla propria amministrazione. Secondo i dati da lui illustrati, la Regione sarebbe passata da un disavanzo di 7,3 miliardi nel 2018 a un avanzo superiore a 7,3 miliardi, grazie all’incremento delle entrate e alla gestione delle risorse pubbliche.

Alle dichiarazioni del governatore replica Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che contesta le affermazioni di Schifani e interviene sulle possibili scadenze elettorali.

«La solitudine nella quale si è arroccato il presidente Renato Schifani lo sta portando a rilasciare dichiarazioni palesemente non consone a un’istituzione», sostiene De Luca, riferendosi anche alle indiscrezioni sulle candidature istituzionali.

Il leader di Sud chiama Nord richiama inoltre la possibilità di elezioni anticipate attraverso le dimissioni contestuali di 36 deputati dell’Assemblea regionale siciliana, contestando anche l’indicazione di novembre 2027 come scadenza della legislatura.

«La naturale scadenza della legislatura è prevista per settembre e non a novembre come scrive lui», afferma De Luca, dichiarandosi favorevole a un confronto elettorale regionale autonomo rispetto alle consultazioni nazionali. Il confronto tra i due esponenti politici si inserisce nel dibattito sul futuro della legislatura siciliana e sulle prospettive delle prossime elezioni regionali.

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