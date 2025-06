Parcheggiatore abusivo minaccia turista a Catania, arrestato

“Se non mi dai i soldi, ti rompo la macchina” – Un quarantenne catanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata estorsione e ricettazione, a seguito di un episodio avvenuto nei pressi di via Cristoforo Colombo a Catania. L’uomo, noto alle forze dell’ordine e già sanzionato per attività abusiva di parcheggiatore, ha minacciato un turista ungherese affinché versasse cinque euro per la sosta dell’auto. Al netto rifiuto del turista, che aveva parcheggiato in un’area dove la sosta è gratuita, il soggetto ha espresso ripetute minacce in dialetto e poi in un misto di italiano e inglese, simulando gesti di danneggiamento dell’autovettura presa a noleggio.

La scena ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Polizia di Stato, che ha immediatamente intercettato l’alterco. Gli agenti hanno identificato l’uomo, già sottoposto all’obbligo di firma per reati contro il patrimonio. Nel corso della perquisizione, è stato rinvenuto uno smartphone di ultima generazione privo di scheda sim, risultato successivamente rubato pochi giorni prima da un’altra auto in sosta. Il dispositivo è stato restituito al legittimo proprietario, che ha espresso riconoscenza verso la Polizia.

L’uomo è stato tratto in arresto e denunciato per i due reati contestati. Dopo l’intervento del pubblico ministero, è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. La presunzione di innocenza rimane valida fino a sentenza definitiva.

