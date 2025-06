Avviato il concorso per reclutare Allievi Carabinieri 2025

L’Arma dei Carabinieri ha avviato le procedure per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, finalizzato al potenziamento dell’organico dedicato alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Le candidature possono essere presentate esclusivamente online entro il 7 luglio, accedendo all’area concorsi del sito ufficiale www.carabinieri.it e seguendo le istruzioni previste dal bando. La selezione comprende una prova scritta, un test di efficienza fisica e una serie di accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso di un diploma o in procinto di conseguirlo nell’anno scolastico 2024/2025, con un’età compresa tra i 17 e i 24 anni alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e per coloro che già prestano servizio da almeno 12 mesi, il limite massimo di età è fissato a 25 anni.

I candidati idonei saranno ammessi a un corso di formazione di sei mesi presso una delle Scuole Allievi Carabinieri dislocate in diverse sedi, tra cui Roma, Reggio Calabria, Iglesias, Torino, Campobasso e Taranto. Il percorso formativo prevede un addestramento militare, giuridico e professionale, necessario per assumere responsabilità operative nei vari reparti dell’Arma, con particolare attenzione alle Stazioni Carabinieri, punto di riferimento per la comunità. È inoltre possibile indicare preferenze per la formazione e l’impiego in specializzazioni dedicate alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Il programma formativo è strutturato per fornire ai futuri Carabinieri le competenze richieste per affrontare le sfide quotidiane della professione, orientata alla salvaguardia dei cittadini.

