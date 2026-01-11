Maltempo nel Messinese, interventi sulle strade provinciali

Il maltempo che nelle ultime ore sta interessando la provincia di Messina ha determinato una serie di criticità lungo la rete viaria di competenza della Città Metropolitana. Le intense precipitazioni, accompagnate da forti raffiche di vento, hanno provocato la caduta di alberi e rami di notevoli dimensioni sulla carreggiata, rendendo necessari interventi immediati per la tutela della sicurezza stradale.

Le situazioni più rilevanti sono state riscontrate lungo la Strada Provinciale 44 Campo Italia e sulla Strada Provinciale 45 Curcuraci–4Masse, dove la presenza di materiale vegetale ha limitato in parte il regolare transito dei veicoli. In entrambi i casi, la viabilità ha subito rallentamenti e temporanee difficoltà, con conseguenti disagi per gli automobilisti.

A seguito delle segnalazioni, sono entrati in azione i cantonieri della Città Metropolitana di Messina, impegnati nelle operazioni di sgombero e messa in sicurezza delle arterie interessate. Gli interventi, effettuati con l’ausilio di mezzi meccanici e attrezzature dedicate, sono proseguiti senza interruzioni nonostante il persistere di condizioni meteorologiche avverse.

L’attività del personale tecnico è finalizzata al ripristino delle normali condizioni di percorribilità e alla rimozione completa degli ostacoli presenti sulla sede stradale. Parallelamente, Palazzo dei Leoni ha confermato il mantenimento di un monitoraggio costante sull’intero territorio provinciale, al fine di individuare tempestivamente eventuali nuove criticità legate all’evoluzione del quadro meteo.

L’azione coordinata mira a contenere i disagi alla circolazione e a garantire condizioni di sicurezza lungo tutte le strade provinciali interessate dal maltempo.

