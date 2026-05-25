Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 25 al 31 maggio

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario dei controlli programmati per il monitoraggio della velocità lungo la rete autostradale provinciale nel periodo compreso tra lunedì 25 e domenica 31 maggio 2026.

L’iniziativa rientra nell’attività di prevenzione e sicurezza stradale e prevede la pubblicazione anticipata delle tratte interessate dalla presenza degli strumenti di rilevazione della velocità. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire comportamenti di guida più prudenti e il rispetto dei limiti previsti dal Codice della strada, con particolare attenzione alla riduzione del rischio di incidenti.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia Stradale, i controlli saranno concentrati sulle autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo, individuate tra le direttrici maggiormente interessate da episodi di incidentalità.

Nel dettaglio, i servizi di verifica della velocità saranno attivi nelle giornate del 25, 29 e 30 maggio 2026. Le attività interesseranno alternativamente entrambe le tratte autostradali e saranno svolte in entrambi i sensi di marcia.

La diffusione preventiva del calendario dei controlli si inserisce tra le misure adottate per sensibilizzare gli automobilisti a mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada e conforme ai limiti vigenti, con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza per tutti gli utenti della rete viaria.

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