Stato di emergenza nazionale, l’iniziativa della senatrice Musolino

La senatrice Dafne Musolino ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare urgente al Senato, controfirmata dai componenti del gruppo Italia Viva, rivolta ai ministri competenti per la Protezione civile e per le Infrastrutture. L’atto chiede l’immediata dichiarazione dello stato di emergenza per la Regione Siciliana in seguito ai gravi effetti prodotti dal passaggio del ciclone Harry.

“La situazione è drammatica e non consente ulteriori ritardi”, ha dichiarato la parlamentare, soffermandosi in particolare sulle criticità registrate nella fascia ionica. A Santa Teresa di Riva, secondo quanto riferito, il cedimento della strada principale avrebbe determinato l’isolamento del centro abitato, con il blocco delle vie di fuga e potenziali rischi per la popolazione residente.

Musolino ha inoltre richiamato l’attenzione sulle difficoltà del sistema dei trasporti, definito in condizioni di grave sofferenza. La circolazione ferroviaria risulta sospesa lungo l’asse Messina-Catania-Siracusa, mentre non sarebbero stati attivati servizi sostitutivi su gomma per le tratte a breve percorrenza. In questo contesto restano privi di collegamenti funzionali nodi strategici come la tratta Catania Centrale-Aeroporto e la metroferrovia Messina-Giampilieri, con conseguenze sull’accessibilità e sulle operazioni di soccorso.

“Ho chiesto al Governo di intervenire con urgenza, stanziando risorse e mezzi per la messa in sicurezza dei territori e il ripristino della viabilità”, ha affermato la senatrice, precisando di aver sollecitato un confronto con il presidente della Regione Renato Schifani per l’avvio della procedura di deliberazione dello stato di emergenza nazionale.

Nel suo intervento, Musolino ha infine richiamato la necessità di superare una gestione emergenziale basata su interventi temporanei, indicando come prioritaria la riattivazione dell’unità di missione “Italia Sicura” con le competenze originarie, finalizzata alla realizzazione di opere strutturali per la prevenzione del rischio idrogeologico.

