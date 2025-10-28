Nuovi spazi per mamme e bambini al Policlinico di Messina

Al Policlinico “G. Martino” di Messina si è svolto un incontro dedicato alla presentazione dei progetti per la riorganizzazione del Pronto Soccorso Pediatrico e la realizzazione di un nuovo Pronto Soccorso Ostetrico con blocco parto. L’appuntamento, tenutosi presso il padiglione NI, ha visto la partecipazione della direzione aziendale, del personale del Dipartimento materno-infantile e di alcuni rappresentanti del comitato consultivo aziendale.

Il nuovo Pronto Soccorso Ostetrico sorgerà al piano terra dello stesso padiglione e comprenderà un’area ambulatoriale, le sale parto e una sala operatoria dedicata. Parallelamente, il progetto di revisione del Pronto Soccorso Pediatrico prevede la realizzazione di una “camera calda”, una nuova sala d’attesa e una ridefinizione dell’area di osservazione breve.

Durante il confronto, il personale ha avuto modo di condividere osservazioni e proposte operative, mettendo in evidenza le criticità e suggerendo soluzioni per migliorare l’organizzazione degli spazi e dei percorsi assistenziali.

“Tra le attività previste nel nostro piano di interventi, dopo l’apertura del pronto soccorso generale – ha spiegato il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – il padiglione NI rappresentava una priorità. Questa è una fase esplorativa in cui intendiamo individuare, insieme agli operatori, le soluzioni più funzionali alle esigenze del reparto”.

Santonocito ha inoltre precisato: “Comunicheremo alla popolazione i diversi step di avanzamento dei lavori. I cantieri saranno organizzati in modo da non interrompere i servizi, procedendo gradualmente per garantire continuità e minimizzare i disagi”.

