Autovelox e Scout in azione a Messina dal 25 al 31 agosto

Il Comando della Polizia municipale di Messina ha annunciato una nuova settimana di controlli stradali mediante l’impiego di Autovelox e del dispositivo Scout, attivi da lunedì 25 a domenica 31 agosto 2025. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione degli incidenti e di monitoraggio delle violazioni al Codice della Strada, con particolare riferimento ai limiti di velocità e al rispetto dei divieti di sosta.

I controlli con Autovelox interesseranno diverse tratte della SS 114 e SS 113: tra queste, i segmenti di Giampilieri, Galati, Briga Marina, Pistunina, San Saba, Spartà e Mortelle. Saranno inoltre sottoposti a verifica via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea e viale Giostra, nel tratto compreso tra via San Jachiddu e l’Istituto “Maiorana”.

Il dispositivo Scout, invece, sarà utilizzato per accertare le violazioni relative alla sosta in varie aree urbane, comprese via Marco Polo, viale San Martino, via La Farina, via Tommaso Cannizzaro, via Cesare Battisti, viale Boccetta, viale della Libertà, piazza della Repubblica, piazza Duomo e corso Garibaldi.

La Polizia municipale invita i conducenti al rispetto delle normative vigenti, sottolineando che “l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali concause degli incidenti stradali” e raccomanda attenzione anche alla sosta irregolare, in particolare in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie riservate, lungo le piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

