Jose Marano: “Rinvio della manovrina segno della crisi della maggioranza”
Il rinvio a settembre delle variazioni di bilancio da parte del governo guidato da Renato Schifani suscita la reazione del gruppo parlamentare di Controcorrente all’Assemblea Regionale Siciliana. La capogruppo, l’onorevole Jose Marano, interpreta il differimento della cosiddetta “manovrina” come il risultato delle difficoltà interne alla maggioranza di centrodestra.
Secondo Marano, la decisione non sarebbe riconducibile a motivazioni di carattere tecnico, ma rappresenterebbe un segnale delle divisioni politiche che interessano la coalizione di governo. “Mettere la ‘manovrina’ in freezer non è una scelta tecnica, ma una chiara incapacità di governare la Sicilia, a seguito del caos che regna sovrano all’interno del centrodestra, preferendo la paralisi dell’attività legislativa piuttosto che alle urgenze dei siciliani”, afferma la capogruppo.
Anche il gruppo parlamentare di Controcorrente esprime una posizione critica rispetto al rinvio, annunciando un’attività di vigilanza sull’iter che porterà alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. “Non faremo sconti a nessuno. Questa pausa estiva non serve a migliorare le norme, ma è l’anticamera di tatticismi di basso profilo. Non permetteremo che il tempo guadagnato venga utilizzato per intessere trame sotto banco, distribuire marchette elettorali mascherate da provvedimenti urgenti”, dichiarano gli esponenti del movimento.
Nelle conclusioni del suo intervento, Marano sostiene che le divisioni all’interno della maggioranza impediscano una gestione efficace dell’attività amministrativa e ribadisce l’intenzione dell’opposizione di seguire con attenzione i prossimi sviluppi. “Vigileremo ogni singolo minuto da qui a settembre. Il nostro gruppo non resterà a guardare mentre si consumano accordi al buio. In Aula troveranno un’opposizione ferma, rigorosa e pronta a denunciare ogni tentativo di utilizzo improprio dei soldi dei siciliani”, conclude.
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