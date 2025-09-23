Nebrosport al 10° Tindari Rally tra piazzamenti e ritiri

La Nebrosport ha preso parte al Tindari Rally 2025, disputato il 20 e 21 settembre, presentando nove equipaggi al via della competizione. La scuderia santangiolese ha alternato buoni piazzamenti a episodi sfortunati che hanno inciso sui risultati complessivi.

Carmelo Galipò e Antonino Marino, a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2, hanno chiuso in 12ª posizione assoluta e 7ª nella classe R5/Rally2, privilegiando una condotta di gara accorta finalizzata alla conferma della leadership nel campionato Over 55. «Abbiamo preferito gestire senza correre rischi», ha dichiarato Galipò, che punterà al titolo nella prossima tappa di Taormina.

Per Marco Palazzolo e Mirko Lo Piano, al volante di una Lancia Y, il rientro è stato positivo, con il 33° posto assoluto e il 9° in classe Rally4, nonostante errori di set-up e qualche imprecisione. Soddisfazione anche per Giuseppe Leonte e Francesco Vercelli su Peugeot 208 R2B, 27ª posizione assoluta e 4ª nella classe Rally4/R2B, riuscendo finalmente a portare a termine una gara.

Nella classe A7, Tullio Danzì con Andrea Adamo su Renault Clio Williams ha centrato la 52ª posizione assoluta e il 3° posto di classe, mentre in RS Plus 2.0 Roberto Giuttari e Giuseppe Miragliotta, sempre su Renault Clio Williams, hanno ottenuto il 56° posto assoluto e il 2° di classe.

Per Kevin Schepis e Giovanna Perna, su Citroën C2 di classe RS Plus 1.6, l’obiettivo era dare esperienza alla copilota al debutto. La coppia ha chiuso 67ª assoluta e 4ª di classe. In N2, doppio ritiro per Mattia Tirintino con Davide La Mancusa e per Leo Pagana con Federico Lapoli, entrambi su Peugeot 106. In RS 1.15 Plus, Santo Fallo e Roberto Ceraolo su Fiat 500 Sporting si sono fermati per problemi tecnici dopo aver occupato la 2ª posizione di classe.

