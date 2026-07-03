Catania, tenta di uccidere la compagna: arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni, originario di Catania, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di aver tentato di uccidere la propria compagna al termine di una violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi all’interno dell’abitazione della donna.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima stava partecipando a una videochiamata con alcune amiche attraverso una piattaforma social quando il compagno avrebbe fatto irruzione nella stanza, pretendendo l’interruzione della conversazione e la consegna del telefono cellulare. Al rifiuto della donna sarebbe seguito un acceso litigio durante il quale l’uomo avrebbe pronunciato minacce di morte. Le amiche, ancora collegate, hanno udito le urla della vittima prima dell’interruzione della chiamata. Dopo ripetuti tentativi di ricontattarla senza esito, hanno allertato il numero unico di emergenza 112.

Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, non ottenendo risposta dall’abitazione, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per accedere all’immobile. All’interno hanno trovato tracce di sangue in più ambienti, mobili danneggiati e oggetti distrutti. In camera da letto i poliziotti hanno rintracciato l’uomo, che simulava di dormire, e la donna, in stato catatonico, con il volto tumefatto e numerose lesioni.

Trasportata d’urgenza in ospedale dal personale del 118, la vittima è stata sottoposta agli accertamenti sanitari che hanno evidenziato un tentativo di strangolamento, la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Solo nelle ore successive è stata dichiarata fuori pericolo, pur rimanendo ricoverata.

Le testimonianze raccolte hanno evidenziato una relazione iniziata da meno di un anno e caratterizzata, secondo gli investigatori, da una gelosia ossessiva dell’uomo e da ripetuti episodi di violenza. Già nel febbraio scorso le forze dell’ordine erano intervenute per un analogo episodio di violenza domestica. Inoltre, nel 2023 il trentenne era stato destinatario di un ammonimento del Questore per condotte violente nei confronti dell’ex moglie, mentre sarebbero emersi ulteriori episodi ai danni di altre compagne.

La Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi nell’abitazione per acquisire elementi utili alle indagini. Al termine degli accertamenti, considerato il pericolo di fuga dovuto all’assenza di una stabile dimora e sulla base degli elementi raccolti, ancora da verificare nelle sedi competenti, l’uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Su disposizione del Pubblico Ministero specializzato nei reati di violenza di genere della Procura Distrettuale di Catania è stato condotto in carcere. Successivamente il Giudice ha convalidato il provvedimento applicando la misura della custodia cautelare in carcere.

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