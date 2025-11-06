Italia Viva con Musolino e Faraone affronta il caso CCPM a Taormina

È stata programmata per venerdì 7 novembre, alle ore 12, una conferenza stampa all’interno dell’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina, alla presenza del vicepresidente nazionale di Italia Viva, il deputato Davide Faraone, e della senatrice Dafne Musolino, vice-capogruppo del partito a Palazzo Madama. L’iniziativa è stata annunciata con riferimento alla situazione del Centro di Cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo (CCPM), struttura coinvolta in una fase particolarmente complessa a seguito delle recenti ipotesi di riduzione dei posti letto e della riorganizzazione dei servizi.

Nel corso dell’incontro, Faraone e Musolino illustreranno le criticità legate alla continuità operativa del centro, punto di riferimento per l’assistenza pediatrica altamente specializzata. Saranno inoltre affrontati i temi relativi al più ampio contesto della sanità pubblica in Sicilia, che, secondo i promotori dell’iniziativa, presenta elementi di sofferenza sia dal punto di vista organizzativo che strutturale. “L’obiettivo è fare chiarezza sullo stato attuale e sulle prospettive del settore sanitario regionale”, viene riportato da fonti vicine al partito.

Alla conferenza, oltre ai due parlamentari, prenderanno parte anche altri dirigenti di Italia Viva, che interverranno per delineare le posizioni politiche del movimento in merito al sistema sanitario e ai servizi territoriali. L’incontro sarà aperto agli operatori dell’informazione e agli addetti ai lavori.

