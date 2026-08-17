Aeroporto di Messina, Leanza e Sidoti lanciano il “Patto dei 108”

Un’iniziativa condivisa tra i Comuni della Città Metropolitana per sollecitare l’avvio di un percorso istituzionale finalizzato alla realizzazione di un aeroporto nel territorio messinese. È la proposta avanzata dal deputato regionale Calogero Leanza e dal consigliere metropolitano Salvatore Sidoti, promotori del “Patto dei 108 per l’Aeroporto di Messina”.

Secondo Leanza e Sidoti, i recenti disagi registrati nello scalo di Catania hanno riportato l’attenzione sulla necessità di rafforzare e diversificare il sistema dei collegamenti della Sicilia orientale. «Non intendiamo alimentare contrapposizioni tra territori», precisano, riconoscendo il ruolo strategico dell’aeroporto etneo.

Messina resta l’unica Città metropolitana siciliana senza uno scalo aeroportuale sul proprio territorio. I promotori richiamano le esigenze dei 108 Comuni e di un’area che comprende lo Stretto, Taormina, le Isole Eolie, Tindari e i Nebrodi.

«Non chiediamo un’opera di bandiera o una cattedrale nel deserto, ma un’infrastruttura strategica per residenti, imprese e turismo», affermano Leanza e Sidoti. Il percorso dovrebbe valutare le proposte esistenti, individuando sulla base di dati oggettivi localizzazione, sostenibilità economica e ambientale e collegamenti ferroviari, autostradali e portuali.

Il “Patto dei 108” prevede una sottoscrizione pubblica e simbolica, senza carattere economico, aperta ad amministratori locali, deputati regionali e nazionali, organizzazioni economiche e sociali e successivamente ai cittadini. È previsto anche un ordine del giorno comune da sottoporre ai Consigli comunali.

La proposta comprende la richiesta al sindaco metropolitano di convocare a settembre un’assemblea territoriale a Palazzo dei Leoni. Leanza porterà inoltre l’iniziativa all’ARS per sollecitare un tavolo con Regione, Governo nazionale, Ministero delle Infrastrutture, ENAC e Città Metropolitana, mentre Sidoti interesserà il Consiglio metropolitano.

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