Conti in rosso per Cas e Ast, attesi nuovi aiuti regionali

Una nuova criticità finanziaria si profila per la Regione Siciliana in relazione ai conti del Consorzio Autostrade Siciliane e dell’Azienda Siciliana Trasporti. Le due partecipate sono infatti pronte a presentare al governo regionale i rispettivi piani di risanamento, fondati sia su interventi di riduzione delle spese sia sulla richiesta di ulteriori risorse economiche da parte di Palazzo d’Orleans.

Il quadro più delicato riguarda il Cas, che nei mesi scorsi ha registrato perdite pari a 46,5 milioni di euro, dato già inserito nel bilancio consolidato della Regione. A questa cifra potrebbero aggiungersi ulteriori passività legate a contenziosi giudiziari non ancora definitivi, con un possibile aggravio stimato intorno ai 90 milioni di euro.

Il piano predisposto dai vertici del Consorzio è attualmente all’esame dei revisori dei conti prima dell’approdo in giunta. Tra le misure previste compare l’introduzione del pedaggio sull’autostrada Siracusa-Gela, insieme a un adeguamento tariffario sulle altre tratte autostradali siciliane, parametrato agli indici Istat. Secondo le stime contenute nel documento, tali interventi potrebbero garantire introiti compresi tra 12 e 15 milioni di euro annui.

Un ulteriore asse del piano riguarda la ricerca di un soggetto privato interessato alla produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici lungo le aree adiacenti alle autostrade gestite dal Consorzio.

Resta ora da valutare l’impatto economico complessivo delle richieste avanzate dalle partecipate e le possibili conseguenze sui conti regionali.

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