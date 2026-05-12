Asp Messina avvia il progetto salute nei luoghi di lavoro

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha avviato un progetto dedicato alla promozione della salute nei contesti lavorativi attraverso un approccio multidisciplinare rivolto ai dipendenti di alcuni enti aderenti all’iniziativa “Luoghi di lavoro che promuovono salute”. Tra i soggetti coinvolti figurano Caronte & Tourist, Messina Social City e Fire Group S.p.A.

Il percorso è stato inaugurato con una videoconferenza dal titolo “La cultura della prevenzione: integrazione multidisciplinare per promuovere la salute pubblica”, coordinata dal dott. Giancarlo Quattrone, dalla dott.ssa Chiara Schirò e dalla dott.ssa Eliana Tripodo. L’incontro, moderato dal dott. Giuseppe Ruggeri, ha registrato la partecipazione degli operatori collegati dalle rispettive sedi aziendali.

Nel corso dell’evento i professionisti dell’Asp di Messina hanno illustrato le attività che saranno realizzate direttamente nei luoghi di lavoro aderenti. La dott.ssa Eliana Tripodo ha approfondito il modello “One Health”, soffermandosi sui principali fattori di rischio cardiovascolare, compresi quelli emergenti legati all’inquinamento ambientale, agli aspetti psicologici e ai disturbi del sonno. È stato inoltre evidenziato il ruolo del supporto psicologico nei percorsi di prevenzione.

Le dietiste del SIAN, dott.ssa Lidia Lo Prinzi e dott.ssa Noemi Vacirca, hanno illustrato le corrette abitudini alimentari per il benessere dei lavoratori. La dott.ssa Rosaria Cuffari ha presentato i programmi di screening oncologici attivi sul territorio, mentre la dott.ssa Maria Santoro ha affrontato il tema della prevenzione vaccinale, annunciando la somministrazione delle vaccinazioni antipneumococcica e antimeningococcica nella fase operativa del progetto.

Spazio anche all’attività motoria con l’intervento del dott. Enzo Santamaria e al benessere psicologico con la relazione della dott.ssa Angelica Salvo. Le attività di prevenzione e screening saranno svolte direttamente presso le sedi degli enti aderenti.

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