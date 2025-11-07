Santa Lucia del Mela, convegno su inclusione e sviluppo locale

Si è svolto al Borgo di Santa Lucia del Mela il convegno “Orizzonti di inclusione: opportunità per giovani NEET e donne”, dedicato alla promozione di percorsi di autoimpiego, formazione e sviluppo locale. L’iniziativa rientra nel PNRR – M1C3 – Investimento 2.1 “Progetto Locale di Rigenerazione del Borgo di Santa Lucia del Mela” (CUP: C67B22000060006) ed è stata organizzata dalla società C-Eve srl, con il coinvolgimento di amministrazione comunale, associazioni, esperti e imprese del territorio.

Il Sindaco Matteo Sciotto, nei saluti istituzionali, ha evidenziato il significato sociale degli interventi avviati negli ultimi anni: “Abbiamo ottenuto finanziamenti significativi, tra cui quello per i borghi storici del Ministero della Cultura. Le imprese locali coinvolte hanno contribuito alla crescita economica, occupazionale e sociale. Con il PNRR stiamo costruendo un Borgo che include e crea opportunità reali per chi è ai margini del mercato del lavoro”.

La prima sessione, dedicata al ruolo delle donne e dei giovani nella rigenerazione sociale ed economica, ha visto gli interventi di Maria Pagano e Maria Isaia della Consulta femminile, che hanno sottolineato l’importanza del sostegno all’imprenditoria femminile e giovanile. Le esperte di finanza agevolata Maria Lorena e Daniela Totaro hanno richiamato la centralità di “visione e coraggio” nei processi di avvio d’impresa. Tra i contributi emersi, quello di Daniela Minuti, imprenditrice nel settore creativo, che ha rimarcato il potenziale dell’intelligenza artificiale come strumento di accesso e competitività.

Nel pomeriggio, i laboratori pratici su business plan e riciclo creativo, curati rispettivamente da Giovanni Mangano e Linda Schipani, hanno coinvolto cittadini e studenti dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Milazzo, con attività orientate alla progettazione di micro-iniziative sostenibili.

