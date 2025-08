Chirurgo richiamato dalle ferie salva ragazzo 17enne a Lipari

Il Dr. Enzo Compagno, chirurgo dell’ospedale di Lipari, è stato richiamato dalle ferie per un intervento urgente su un ragazzo di 17 anni. Pur non essendo in reperibilità, ha fatto ritorno immediato su richiesta del direttore sanitario locale, Sergio Crosca, che aveva sollecitato l’intervento dell’ASP di Messina. L’operazione è stata portata a termine con successo grazie alla collaborazione dell’intera équipe medica.

La necessità di attivare in extremis un medico non in reperibilità solleva interrogativi sulla capacità del sistema sanitario dell’isola di fornire risposte tempestive senza appoggiarsi esclusivamente all’iniziativa individuale dei professionisti. L’episodio mette in evidenza criticità organizzative attribuite, secondo alcune valutazioni, a decisioni politiche inadeguate e a riassegnazioni che avrebbero indebolito la continuità dei servizi.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla programmazione e sul presidio sanitario nei territori insulari, dove la carenza di alternative rapide può compromettere la gestione delle urgenze. Viene richiamata l’esigenza che strutture e scelte gestionali garantiscano un funzionamento stabile, riducendo la dipendenza da interventi straordinari dei singoli operatori per mantenere livelli essenziali di assistenza.

