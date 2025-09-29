Camerun, 65 bambini operati con il progetto “Cuori Ribelli”

Sono 65 i bambini operati finora in Africa nell’ambito del progetto “Cuori Ribelli”, promosso dall’associazione Una Voce per Padre Pio e dal Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina in collaborazione con l’Asp di Messina. L’iniziativa, nata dall’incontro tra il cardiochirurgo Sasha Agati e il presidente della onlus, Enzo Palumbo, è giunta alla terza missione del 2025 e rappresenta il primo programma strutturato di cardiochirurgia pediatrica in Camerun e in Africa centrale.

L’organizzazione di missioni ravvicinate ha consentito non solo di effettuare interventi complessi, ma anche di formare il personale locale, creando le basi per una futura autonomia sanitaria. “Abbiamo visto un netto miglioramento dei colleghi camerunensi – ha dichiarato il primario del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, Sasha Agati – grazie al confronto con specialisti italiani e internazionali. Non è solo un lavoro sanitario, ma un investimento sul futuro”.

L’obiettivo del progetto è trasformare l’Ospedale Generale di Yaoundé in un centro di riferimento regionale, riducendo la necessità di trasferimenti all’estero. Il modello adottato, già sperimentato in Tanzania, prevede un costante scambio di competenze tra medici italiani, camerunensi e tanzani.

Durante la missione di settembre sono stati eseguiti 21 interventi, tra cui quello del piccolo Miel, un bambino del Benin affetto da grave cardiopatia congenita. Trasferito in Camerun dopo una complessa procedura burocratica, è stato operato con successo. “Portare un bambino dal Benin al Camerun o dal Camerun alla Tanzania – ha evidenziato Enzo Palumbo – significa affrontare ostacoli complessi, ma vedere i risultati concreti ripaga di ogni sforzo”.

L’équipe era composta, oltre che da Agati, dalla cardiologa Rita Calaciura, dalle neonatologhe Carla Cimino ed Eleonora Di Tommaso, dal perfusionista Danilo Zuccaro e da un gruppo di infermieri italiani. La prossima missione è prevista per ottobre.

