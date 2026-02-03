Ciclone Harry, ancora interrotta la ferrovia Messina-Taormina

La linea ferroviaria che collega Messina e Taormina resta sospesa a seguito dei danni provocati dal ciclone Harry, che ha colpito duramente il litorale jonico. L’infrastruttura, in esercizio dalla fine dell’Ottocento, presenta compromissioni estese lungo un tratto complessivo di circa un chilometro e duecento metri. In alcuni punti, la forza delle mareggiate ha superato le opere di protezione, trascinando materiali e imbarcazioni sui binari.

Secondo le stime di Rete ferroviaria italiana, la riattivazione del collegamento è prevista entro il 6 marzo. L’interruzione riguarda più segmenti della tratta, con criticità differenziate. La lesione più ampia si registra nel territorio di Ali, dove circa seicento metri di linea risultano danneggiati: il muraglione di contenimento ha in parte resistito, ma i massi di sostegno sono stati scalzati, lasciando porzioni della struttura sospese. Una situazione analoga a quella osservata a Scaletta Zanclea, divenuta simbolo degli effetti del ciclone.

Ulteriori danni sono stati rilevati a Letojanni, dove circa 150 metri di linea sono stati erosi dalla violenza delle onde, in un’area prossima alla battigia. Il quadro più complesso interessa però Taormina: nei pressi di Isola Bella, poco prima della stazione, risultano compromessi circa 300 metri lineari di ferrovia. La vicinanza immediata alla costa rende l’area difficilmente accessibile ai mezzi di soccorso su gomma, consentendo interventi esclusivamente attraverso convogli ferroviari speciali.

L’evento meteorologico ha dunque inciso in modo significativo su un’infrastruttura storica e strategica per la mobilità del territorio, imponendo interventi straordinari di ripristino lungo un tratto costiero particolarmente esposto.

