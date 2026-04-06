Ottava di Pasqua, Gioiosa Marea celebra San Nicola dal 10 al 13 aprile

A Gioiosa Marea prende forma il programma delle celebrazioni dell’Ottava di Pasqua dedicate a San Nicolò di Bari, con un calendario che unisce momenti religiosi e iniziative pubbliche. Le attività prenderanno avvio il 10 aprile con la Novena alla Divina Misericordia prevista alle 17:15, seguita alle 18:00 dai Vespri, dalla preghiera a San Nicola e dalla celebrazione eucaristica. Il giorno successivo, 11 aprile, alla stessa ora si terrà la Novena, mentre alle 18:00 sono in programma il Santo Rosario e la Messa.

Il 12 aprile, in occasione della Domenica della Divina Misericordia, alle 18:15 sarà recitata la Coroncina, cui seguiranno alle 18:30 i Vespri solenni e la celebrazione della Messa. Nella stessa giornata, a partire dalle 16:00, Piazza Matrice ospiterà attività ricreative con giochi popolari organizzati dal Comitato Festa. In serata, alle 20:30, è prevista una degustazione accompagnata da uno spettacolo musicale con l’“Orchestra Mambo”. L’iniziativa prevede inoltre spazi dedicati all’animazione per bambini e un punto ristoro, con una “pennettata” curata dal “Ristorante l’Orizzonte”.

Il programma proseguirà lunedì 13 aprile con la festa liturgica di San Nicolò di Bari presso la Chiesa Madre. La giornata si aprirà alle 8:00 con lo sparo di mortaretti, seguito alle 8:30 e alle 11:00 da due celebrazioni eucaristiche. Nel pomeriggio, alle 16:00, si svolgerà la processione dei simulacri di San Nicola, della Madonna delle Grazie e di San Giuseppe, con la partecipazione dei Virgineddi. Al rientro è prevista una solenne celebrazione eucaristica alla presenza delle autorità civili e militari.

In serata, alle 20:30, è programmata una degustazione di prodotti tipici, tra cui “pane cunsato”, focaccia e “biscotto di San Nicola”, accompagnata da intrattenimento musicale con “Antonio Leone e il suo sax” e dal sorteggio dei premi. Le celebrazioni si concluderanno alle 23:00 con uno spettacolo pirotecnico.

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