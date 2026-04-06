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Ottava di Pasqua, Gioiosa Marea celebra San Nicola dal 10 al 13 aprile

lunedì 06.04.2026 - 15:41:44
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San Nicola - Gioiosa Marea

A Gioiosa Marea prende forma il programma delle celebrazioni dell’Ottava di Pasqua dedicate a San Nicolò di Bari, con un calendario che unisce momenti religiosi e iniziative pubbliche. Le attività prenderanno avvio il 10 aprile con la Novena alla Divina Misericordia prevista alle 17:15, seguita alle 18:00 dai Vespri, dalla preghiera a San Nicola e dalla celebrazione eucaristica. Il giorno successivo, 11 aprile, alla stessa ora si terrà la Novena, mentre alle 18:00 sono in programma il Santo Rosario e la Messa.

Il 12 aprile, in occasione della Domenica della Divina Misericordia, alle 18:15 sarà recitata la Coroncina, cui seguiranno alle 18:30 i Vespri solenni e la celebrazione della Messa. Nella stessa giornata, a partire dalle 16:00, Piazza Matrice ospiterà attività ricreative con giochi popolari organizzati dal Comitato Festa. In serata, alle 20:30, è prevista una degustazione accompagnata da uno spettacolo musicale con l’“Orchestra Mambo”. L’iniziativa prevede inoltre spazi dedicati all’animazione per bambini e un punto ristoro, con una “pennettata” curata dal “Ristorante l’Orizzonte”.

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Chiesa San Nicola - Gioiosa Marea

Il programma proseguirà lunedì 13 aprile con la festa liturgica di San Nicolò di Bari presso la Chiesa Madre. La giornata si aprirà alle 8:00 con lo sparo di mortaretti, seguito alle 8:30 e alle 11:00 da due celebrazioni eucaristiche. Nel pomeriggio, alle 16:00, si svolgerà la processione dei simulacri di San Nicola, della Madonna delle Grazie e di San Giuseppe, con la partecipazione dei Virgineddi. Al rientro è prevista una solenne celebrazione eucaristica alla presenza delle autorità civili e militari.

In serata, alle 20:30, è programmata una degustazione di prodotti tipici, tra cui “pane cunsato”, focaccia e “biscotto di San Nicola”, accompagnata da intrattenimento musicale con “Antonio Leone e il suo sax” e dal sorteggio dei premi. Le celebrazioni si concluderanno alle 23:00 con uno spettacolo pirotecnico.


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