Asp Messina presenta quattro progetti innovativi al Forum di Arezzo

L’Asp di Messina ha illustrato al Forum nazionale sul Risk Management di Arezzo l’avanzamento di quattro progetti dedicati alla gestione del rischio sanitario, alla prevenzione e al miglioramento dell’accessibilità ai servizi nelle aree più difficili del territorio. La Direzione Strategica, composta da Giuseppe Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha evidenziato una visione improntata a un approccio proattivo, spiegando: “Il rischio non viene interpretato come controllo successivo, ma come strumento di progettazione dei servizi in un sistema integrato basato sul modello One Health”.

Niutta ha sottolineato che tali iniziative mirano a “ridurre tempi critici, errori e disuguaglianze, con indicatori misurabili per migliorare esiti clinici e fiducia dei cittadini”. Il primo progetto riguarda il corridoio aereo sanitario con droni per il trasferimento rapido di sangue e medicinali tra Patti e Lipari e, successivamente, verso altri presidi della provincia. Il sistema, sviluppato da Abzero, utilizza capsule intelligenti in grado di monitorare costantemente le condizioni del materiale trasportato. Il Ceo Giuseppe Tortora ha dichiarato che il nuovo metodo consente “una riduzione dell’80% dei tempi di trasporto e del 40% dei costi diretti”.

La seconda iniziativa è dedicata alla sicurezza stradale, con attività rivolte ai giovani coordinate dall’Unità Operativa guidata da Chiara Schirò, tra cui distribuzione di materiali informativi e kit etilotest. La terza progettualità riguarda un’applicazione per la continuità assistenziale, voluta da Antonino Longo Minnolo, pensata per fornire ai familiari informazioni aggiornate sugli accessi ai Pronto soccorso e, in prospettiva, sulla cartella sanitaria elettronica. L’ultimo progetto, dedicato alla telemedicina in carcere, è stato sviluppato in collaborazione con Carmelo Crisicelli e prevede teleconsulti, telemonitoraggi e accesso digitale ai documenti clinici.

Secondo Giusi Lorizio, la partecipazione dell’Asp al Forum dimostra che l’innovazione rappresenta “un modo concreto di proteggere le persone”, con interventi che puntano a migliorare sicurezza, prossimità e continuità assistenziale.

