Franza chiarisce il suo ruolo nel procedimento D’Alcontres

L’ingegnere Vincenzo Franza, amministratore delegato di Caronte & Tourist Isole Minori, è intervenuto pubblicamente in merito al procedimento penale che coinvolge il professor Francesco Stagno D’Alcontres, nel quale il suo nome viene citato in relazione ad alcune conversazioni telefoniche. I contatti, secondo quanto riferito, avrebbero riguardato le condizioni di salute di un dipendente della compagnia rimasto ferito durante le manovre di ormeggio del traghetto Nerea nel porto di Lipari e successivamente ricoverato nel reparto diretto dallo stesso Stagno D’Alcontres.

Franza ha spiegato che, secondo l’ipotesi formulata dal giudice per le indagini preliminari, egli avrebbe contattato il primario per chiedere una prognosi non superiore ai 40 giorni, allo scopo di limitare le ricadute per la società armatrice. A tale ricostruzione, l’amministratore delegato ha opposto una netta smentita. “Devo innanzitutto sottolineare di non aver ancora ricevuto alcuna notifica di atti da cui risulti la mia sottoposizione a indagine”, ha dichiarato, precisando di non aver mai richiesto una prognosi difforme da quella ritenuta corretta dal medico.

Secondo Franza, il suo intervento si sarebbe limitato a chiedere informazioni generiche sullo stato di salute del lavoratore e la trasmissione del referto iniziale del pronto soccorso di Lipari, che indicava una prognosi di 30 giorni. Ha inoltre evidenziato che il paziente rimase ricoverato per oltre 50 giorni e che, dopo aver ricevuto il referto, non vi furono ulteriori contatti.

L’amministratore delegato ha escluso qualsiasi tentativo di depistaggio o interferenza nella gestione della cartella clinica, così come ha respinto l’ipotesi di interessi economici legati a un congresso organizzato dal professionista. Ha infine chiarito che il lavoratore infortunato non fu licenziato, ma sbarcato per infortunio secondo le normative vigenti, ribadendo che “la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è un valore irrinunciabile” e manifestando “piena fiducia nell’operato della magistratura”.

👁 Articolo letto 100 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.