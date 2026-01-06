Peloritani Servizi Sociali, assemblea pubblica dopo la bocciatura

La Uil e la Uil-Fpl di Messina hanno definito inaccettabile l’esclusione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori dal percorso che ha condotto alla bocciatura della costituzione dell’azienda speciale “Peloritani Servizi Sociali”, progetto destinato alla gestione dei servizi sociali sull’intero territorio provinciale. Al centro della posizione sindacale vi è la tutela occupazionale di circa 800 lavoratrici e lavoratori, precari storici impiegati da anni nei servizi affidati tramite appalti dalla Città Metropolitana di Messina.

La posizione è contenuta in una nota firmata da Ivan Tripodi e Livio Andronico, rispettivamente segretari generali della Uil e della Uil-Fpl Messina. I due esponenti hanno annunciato la convocazione di un’assemblea pubblica per esaminare le criticità emerse a seguito della decisione del Consiglio Metropolitano di respingere la proposta istitutiva dell’azienda speciale.

L’incontro è programmato per mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 10, presso il Salone della UIL Messina, in viale San Martino. Secondo quanto riferito, il mancato avvio del progetto sarebbe “la naturale conclusione di un iter impostato senza confronto e privo di dialogo sociale”, nonostante le richieste formali avanzate dalle sigle sindacali per l’apertura di tavoli informativi.

La vicenda riguarda un bacino occupazionale composto da personale delle cooperative sociali che da oltre vent’anni garantisce servizi essenziali, tra cui il trasporto scolastico, l’assistenza igienico-sanitaria e l’Asacom. La Uil e la Uil-Fpl hanno ribadito che ogni eventuale riorganizzazione dei servizi sociali dovrà assicurare la continuità lavorativa e il mantenimento dei livelli occupazionali. In base agli esiti dell’assemblea, non vengono escluse ulteriori iniziative sindacali, incluse azioni di mobilitazione. All’incontro sono invitati lavoratori, utenti dei servizi e operatori dell’informazione.

👁 Articolo letto 79 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.