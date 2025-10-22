Arrestato 60enne per sequestro di persona e violenza sessuale

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Palagonia con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una donna di 44 anni, di origini romene e residente nel Messinese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima avrebbe risposto a un annuncio pubblicato su un social network che offriva un impiego come badante per anziani. Recatasi nell’abitazione dell’uomo, situata nel centro di Palagonia, la donna avrebbe subito notato l’assenza della presunta assistita e il comportamento anomalo del padrone di casa, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

L’uomo avrebbe poi confessato che l’offerta di lavoro era un espediente per conoscere donne, e avrebbe impedito alla 44enne di lasciare l’abitazione, sottraendole il telefono cellulare. Secondo gli inquirenti, la donna sarebbe stata trattenuta con la forza per circa un mese, subendo ripetute aggressioni fisiche e abusi. L’uomo si sarebbe allontanato dall’abitazione solo per brevi periodi, lasciandola sempre chiusa a chiave.

La vittima è riuscita a chiedere aiuto quando il 60enne ha dimenticato in casa il proprio telefono, utilizzato dalla donna per inviare un messaggio a un’amica. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, sono riusciti a entrare nell’abitazione dopo che l’uomo aveva tentato di giustificarsi sostenendo di vivere con la convivente.

In quel momento la donna, vedendo i militari, si è gettata verso di loro chiedendo di essere salvata. I medici dell’ospedale di Caltagirone hanno riscontrato lesioni compatibili con la violenza sessuale. L’arresto è stato convalidato dal gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

