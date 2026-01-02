Lipari senz’acqua, nave cisterna in arrivo fino al 6 gennaio

Prosegue l’emergenza idrica a Lipari, dove da oltre cinque giorni la distribuzione dell’acqua risulta fortemente ridotta a causa di criticità tecniche all’impianto di dissalazione. Il sistema, attualmente operativo a capacità limitata, garantisce meno della metà della produzione ordinaria, con conseguenze dirette sull’approvvigionamento per residenti e attività dell’isola.

A fronte del perdurare delle difficoltà, l’amministrazione comunale ha rinnovato l’invito alla cittadinanza a un utilizzo estremamente contenuto della risorsa idrica. In seguito alla segnalazione del Comune, il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha disposto l’invio di una nave cisterna che assicurerà un rifornimento complessivo di circa 13 mila metri cubi d’acqua. Il contributo straordinario consentirà di fronteggiare la situazione almeno fino al 6 gennaio.

L’intervento tampone rappresenta un supporto temporaneo per una popolazione che, negli ultimi giorni, è stata costretta a ricorrere anche all’acquisto di acqua confezionata e a riorganizzare le normali attività domestiche. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Riccardo Gullo, ha chiesto ulteriore collaborazione ai cittadini, sottolineando come la fase critica non possa considerarsi conclusa.

In una nota diffusa dal responsabile del servizio idrico integrato Domenico Russo, viene ribadito l’appello alla prudenza: “Considerato che la crisi idrica non può ritenersi superata, si invita la popolazione a monitorare costantemente le proprie scorte idriche e a proseguire nell’adozione di comportamenti improntati alla massima razionalizzazione dei consumi, evitando utilizzi non strettamente necessari, al fine di consentire una gestione equilibrata, sostenibile e solidale della risorsa idrica disponibile”.

