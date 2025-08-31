Auto blu Ars, a Galvagno contestato peculato da 36mila euro
La Procura di Palermo contesta al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, un presunto peculato da 36.864 euro legato all’utilizzo non istituzionale dell’auto di servizio. Secondo le indagini della Guardia di finanza, nel 2024 l’Audi A6 assegnata a Galvagno avrebbe percorso 2.608 chilometri per scopi privati, inclusi tragitti di centinaia di chilometri e spostamenti di poche centinaia di metri.
Gli accertamenti hanno stimato un consumo di carburante pari a 320 litri di gasolio, per un costo di 616 euro, a cui si aggiungono 619 euro per l’AdBlue. A questi importi va sommato il canone di leasing del mezzo, pari a 2.900 euro mensili, equivalente a 96 euro giornalieri. Applicando il calcolo alle 59 giornate di utilizzo contestato, l’esborso ammonterebbe a 5.700 euro.
Nel computo rientrano inoltre i costi per il personale di guida. L’autista Roberto Marino, retribuito dall’Ars con 188.940 euro annui, avrebbe dedicato 59 giornate di lavoro al servizio, per un valore di circa 30.500 euro. La somma complessiva del presunto danno, indicata dalla Guardia di finanza, raggiunge quindi i 36.864 euro.
Dalle intercettazioni emergono episodi singolari. In un’occasione, la madre del presidente salì a bordo accompagnata dal cane, in un’altra Galvagno chiese di far salire un’amica incontrata per strada: “Accosta, accosta”, ordinò all’autista, che commentò: “Tutti vedono sta macchina che si ferma col lampeggiante”.
Il segretario particolare Giuseppe Cinquemani chiese rassicurazioni a Marino sulla legittimità dell’uso dell’auto: “Siamo sicuri che siamo coperti sotto questo aspetto?”. L’autista rispose: “Il presidente ce l’ha ad personam… può fare quello che vuole”. Secondo la Procura, invece, il regolamento prevedrebbe esclusivamente un impiego istituzionale.
