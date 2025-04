Congresso Lega: rappresentanza siciliana conquista ruolo centrale

L’ultimo congresso federale della Lega, svoltosi a Firenze, ha rappresentato un momento rilevante per la delegazione siciliana del partito, con esiti significativi anche in vista delle prossime elezioni per la Città Metropolitana di Messina. L’evento ha infatti visto l’elezione di Valeria Sudano all’interno del consiglio federale della Lega, un passaggio considerato strategico per il rafforzamento dell’organizzazione del partito sull’isola e, in particolare, nella provincia di Messina.

Tra i 26 delegati siciliani presenti al congresso vi era anche Salvatore Coppolino, attualmente assessore al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Coppolino ha espresso il proprio apprezzamento per l’esperienza congressuale, sottolineando il valore politico e organizzativo dell’iniziativa per il movimento regionale.

«Quella di Firenze è stata una tappa fondamentale per Lega Sicilia – ha dichiarato Coppolino – partecipare è stato un momento di crescita e presa di consapevolezza. Quella di far parte di un partito nazionale che mette al centro la partecipazione».

Secondo quanto affermato dallo stesso esponente siciliano, l’ingresso di Valeria Sudano nel consiglio federale rappresenta una concreta opportunità per il consolidamento della leadership regionale e per l’avvio di una fase di sviluppo politico.

Coppolino ha infine voluto ringraziare pubblicamente il segretario regionale della Lega, senatore Nino Germanà, ed esprimere il proprio augurio di buon lavoro a Valeria Sudano in relazione al nuovo incarico ottenuto, considerato come il frutto di un impegno coerente e condiviso all’interno del movimento.

