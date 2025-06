Tragedia a Messina: donna precipita dal Parcheggio Cavallotti

Questa mattina a Messina, una donna di 48 anni è precipitata dall’ultimo piano del parcheggio Cavallotti, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, il personale del 118 e la Polizia Municipale, che hanno temporaneamente interrotto il traffico nella via sottostante per consentire i rilievi. Le autorità hanno indicato come «suicidio» l’ipotesi più accreditata, mentre l’eventualità di un «incidente» non è stata esclusa.

I filmati delle telecamere di sorveglianza saranno analizzati per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti puntano a stabilire se la donna fosse sola o se vi siano testimoni in grado di fornire ulteriori dettagli. Al momento non sono emersi elementi di natura criminosa, ma le indagini proseguono a ritmo serrato per confermare o confutare le prime valutazioni.

