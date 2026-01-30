Sanità, Iacolino nominato direttore del Policlinico di Messina

La giunta regionale ha deliberato la nomina di Salvatore Iacolino a direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina. La decisione è stata assunta nel corso della seduta odierna dell’esecutivo e riguarda la guida di una delle principali strutture sanitarie e universitarie della Sicilia orientale.

Iacolino attualmente ricopre l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale della Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute. Nel corso della sua attività amministrativa ha inoltre svolto il ruolo di commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, incarico che gli ha consentito di maturare esperienza nella gestione di strutture sanitarie complesse.

La nomina si inserisce nel quadro delle procedure previste dalla normativa regionale per il conferimento degli incarichi apicali nelle aziende del servizio sanitario. Il provvedimento adottato dalla giunta non è immediatamente esecutivo e dovrà ora seguire l’iter istituzionale previsto.

Il decreto di nomina sarà infatti trasmesso all’Assemblea regionale siciliana, dove verrà sottoposto al parere della commissione Affari istituzionali. Solo al termine di questo passaggio formale potrà essere completato l’iter amministrativo che porterà all’insediamento del nuovo direttore generale alla guida del Policlinico di Messina.

La designazione di Iacolino avviene in una fase caratterizzata da rilevanti impegni sul fronte della programmazione sanitaria e dell’organizzazione dei servizi ospedalieri e universitari, ambiti nei quali l’Azienda ospedaliera universitaria messinese riveste un ruolo centrale nel sistema sanitario regionale.

