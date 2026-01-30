Controlli tecnici sulle autostrade siciliane A20 e A18 dopo il maltempo

Autostrade Siciliane ha avviato un programma di verifiche tecniche straordinarie sull’intera rete autostradale in concessione. L’attività riguarda la A20 Messina–Palermo, la A18 Messina–Catania e la A18 Siracusa–Gela ed è stata predisposta a seguito delle recenti condizioni meteorologiche che hanno interessato la Sicilia orientale.

Le operazioni di controllo vengono svolte congiuntamente dai tecnici di Autostrade Siciliane e dall’Ufficio territoriale di Catania del Ministero delle Infrastrutture, con il supporto dell’ingegnere Placido Migliorino, dirigente dello stesso Ministero. Il programma prevede una serie di ispezioni mirate finalizzate alla verifica dello stato delle infrastrutture autostradali e dei principali elementi strutturali.

A spiegare le motivazioni dell’iniziativa è il presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, che afferma: “Dopo le gravi emergenze ed i danni provocati in Sicilia orientale dalla recente ondata di maltempo abbiamo deciso, insieme al Direttore generale del Consorzio, di avviare un programma straordinario di controlli con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza delle nostre autostrade, così da essere pronti di fronte a nuovi eventi meteorologici estremi”.

Nel corso delle settimane precedenti, secondo quanto riferito, le infrastrutture autostradali hanno retto alle abbondanti precipitazioni e la circolazione è stata garantita senza interruzioni. “Ringrazio l’Assessore regionale delle Infrastrutture e la Direzione generale per la vigilanza delle concessionarie del Ministero per la collaborazione e il supporto”, aggiunge Nasca.

Le ispezioni risultano già avviate su diverse tratte della rete e, per consentire lo svolgimento delle verifiche, potranno essere adottate temporanee parzializzazioni della carreggiata, limitate al tempo strettamente necessario all’esecuzione delle operazioni di controllo.

