Frana a Piraino, disagi sulla Statale 113: l’interrogazione della Chinnici

La chiusura di un tratto della strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, nel territorio di Piraino, continua a produrre disagi nella fascia tirrenica messinese. A intervenire è la deputata regionale e vicesegretaria del Partito Democratico Sicilia, Valentina Chinnici, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta al presidente della Regione e all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, sollecitando interventi urgenti e la riapertura dell’arteria.

“Da oltre un mese cittadini, lavoratori, studenti e attività economiche sono costretti a percorsi alternativi più lunghi e meno sicuri, con un aggravio evidente in termini di costi e tempi”, afferma Chinnici, evidenziando le criticità determinate dalla chiusura del tratto in località Torre delle Ciavole – Falconaro, interdetto al traffico dal 15 febbraio a seguito di un evento franoso.

Secondo quanto ricostruito, una parte dei detriti è stata rimossa, ma restano accumuli di materiale roccioso trattenuti dalle reti paramassi, che hanno limitato le conseguenze dell’evento. “Le reti hanno svolto un ruolo determinante, evitando danni più gravi, ma il materiale ancora presente costituisce un rischio residuo che richiede interventi immediati”, precisa la deputata.

Nel documento ispettivo viene chiesto di chiarire lo stato degli interventi, l’eventuale esistenza di un progetto operativo e i tempi previsti per il completamento delle opere necessarie alla riapertura. “Non sono sufficienti comunicazioni informali – aggiunge Chinnici – ma servono indicazioni puntuali e tempi certi per restituire piena funzionalità a un collegamento strategico”.

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