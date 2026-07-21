Ue, multa record da 550 milioni ad AliExpress per prodotti illegali

La Commissione europea ha inflitto ad AliExpress una sanzione amministrativa da 550 milioni di euro per presunte violazioni del Digital Services Act (Dsa), il regolamento europeo che disciplina le responsabilità delle grandi piattaforme digitali. Si tratta della multa più elevata finora irrogata nell’ambito della normativa, a distanza di circa due mesi dal provvedimento da 200 milioni di euro adottato nei confronti di Temu.

Secondo l’esecutivo comunitario, la piattaforma del gruppo Alibaba avrebbe fornito una rappresentazione non corrispondente all’effettiva efficacia dei propri sistemi di controllo. L’istruttoria avrebbe evidenziato un numero insufficiente di moderatori rispetto al volume dei prodotti da esaminare, con tempi di verifica stimati tra i 10 e i 20 secondi per ciascun articolo.

La Commissione contesta inoltre il funzionamento degli algoritmi di raccomandazione e dei sistemi pubblicitari, ritenuti responsabili di aver continuato a promuovere prodotti illegali anche prima della loro rimozione dalla piattaforma.

Tra gli elementi rilevati figurano anche presunte carenze nelle misure adottate per contrastare la vendita di merci non conformi. Secondo Bruxelles, alcuni operatori sarebbero riusciti a eludere i controlli e, in determinate circostanze, a proseguire l’attività sulla piattaforma nonostante precedenti sanzioni.

L’indagine nei confronti di AliExpress era stata avviata nel marzo 2024. Una prima fase del procedimento si era conclusa nel giugno 2025 con l’accettazione di una serie di impegni da parte della società, mentre la Commissione aveva deciso di proseguire gli accertamenti relativi alla gestione dei rischi connessi ai prodotti illegali.

La sanzione rappresenta il terzo provvedimento adottato dall’Unione europea in applicazione del Dsa. Bruxelles ha precisato che l’importo resta comunque inferiore all’1% del fatturato del gruppo Alibaba. AliExpress ha definito il provvedimento «sproporzionato».

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