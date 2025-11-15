Ricerca oncologica, Valerio Gristina vince il Premio FHS 2025

La Fondazione Humanitas Sicilia ha assegnato il Premio per la Ricerca Oncologica 2025 a Valerio Gristina, 38 anni, originario di Palermo. Ricercatore in Tenure Track presso il Dipartimento ME.PRE.C.C. dell’Università degli Studi di Palermo, è specialista in Oncologia Medica e autore dello studio prospettico osservazionale “CINNAMON”, dedicato ai pazienti con carcinoma polmonare avanzato. Nelle motivazioni del riconoscimento viene evidenziato che il progetto “si distingue per l’elevata qualità scientifica e per un’importante trasferibilità clinica”.

La cerimonia si è svolta oggi all’auditorium di Humanitas Istituto Clinico Catanese, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Fondazione Humanitas Sicilia per sostenere la ricerca oncologica nell’Isola e favorire la crescita dei giovani studiosi impegnati in collaborazioni nazionali e internazionali. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica e ha registrato un intervento in video del Presidente Ignazio La Russa, che ha dichiarato: «Mi congratulo per l’attenzione mostrata da Fondazione Humanitas Sicilia verso i giovani ricercatori under 40. La ricerca, specie in campo oncologico, è la speranza che alimenta la convinzione di poter superare questa malattia».

Il presidente di Fondazione Humanitas Sicilia, Alessandro Repici, ha annunciato l’ampliamento del fondo del Premio a partire dal 2026, con l’introduzione di due sezioni dedicate alla ricerca clinica e preclinica. «Dobbiamo investire sui giovani talenti siciliani per aprire nuove prospettive nel settore oncologico», ha affermato, ricordando l’esigenza di contrastare la persistente crescita dei tumori nell’Isola e il limitato tasso di adesione ai programmi di screening. Repici ha inoltre sottolineato l’intenzione della Fondazione di potenziare le attività di raccolta fondi e promuovere una cultura della donazione orientata a progetti indipendenti.

La commissione del Premio ha riunito specialisti provenienti da diverse strutture oncologiche siciliane e nazionali, tra cui Francesco Ferraù, Dario Giuffrida, Stefano Cordio, Carlo Carnaghi e Paolo Vigneri.

