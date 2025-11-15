Colletta Alimentare 2025, Cisal Catania partecipa alla raccolta

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si svolge oggi, sabato 15 novembre, con il coinvolgimento di oltre 11.600 punti vendita in tutto il Paese. L’iniziativa richiama l’attenzione sulle condizioni delle famiglie che, secondo il Rapporto Caritas 2025, registrano un incremento della povertà del 43% nell’ultimo decennio, con situazioni di difficoltà che interessano nuclei monoreddito, anziani soli, lavoratori a basso reddito e famiglie con minori.

Il quadro descritto dal rapporto trova riscontro nelle procedure previste dal Programma Nazionale FSE+ 2021–2027 “Inclusione e lotta alla povertà”, che richiedono autodichiarazioni e documentazione specifica per accedere ai sostegni alimentari. Tra questi strumenti figurano i moduli per dichiarare l’indigenza economica e l’ISEE non superiore a 10.140 euro, necessari per ottenere i pacchi distribuiti dagli enti partner.

“In questi numeri si riflette una situazione complessa”, afferma Giovanni Lo Schiavo, segretario provinciale di Cisal Catania. “Sempre più persone devono certificare la propria condizione economica per ricevere aiuti alimentari. Nessuno dovrebbe essere costretto a dichiarare di non farcela”. Lo Schiavo sottolinea inoltre l’importanza del sostegno al Banco Alimentare e alle realtà impegnate nell’assistenza alle persone in difficoltà.

Per l’edizione 2025, Cisal Catania ha effettuato una donazione di generi richiesti dal Banco Alimentare, tra cui olio, legumi e verdure in scatola, tonno, carne, conserve di pomodoro, sughi, riso e prodotti per l’infanzia, consegnati alle volontarie Marianna e Claudia presso il Superstore Decò di Piazza Tavoli. “Il nostro contributo – aggiunge Lo Schiavo – ribadisce il ruolo del sindacato anche sul fronte sociale”. Cisal Catania invita infine lavoratori, iscritti e cittadini a partecipare alla raccolta odierna secondo le proprie possibilità.

