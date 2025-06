Renato Schifani all’ultimo posto in gradimento tra i presidenti regionali

Un recente sondaggio realizzato da Swg posiziona Renato Schifani all’ultimo posto nella graduatoria di gradimento dei presidenti di Regione, distanziandolo nettamente dal penultimo classificato. Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, ha commentato il risultato definendolo un «bollino di qualità su un governo che finora ha brillato solo per fallimenti e disastri praticamente in tutti i settori, specie nella sanità».

La situazione ha spinto il gruppo di opposizione a organizzare una manifestazione pubblica per il 15 giugno, volta a contestare l’operato dell’esecutivo regionale. De Luca ha inoltre sottolineato che il malcontento verso Schifani non riguarda soltanto le forze politiche contrarie, ma si estende alla maggioranza dei cittadini siciliani, «cui non è in grado di dare risposte e che presumibilmente non vedono l’ora di mandarlo a casa».

