Nuova Rete Ospedaliera, Tiziano Spada difende il presidio di Noto

Il deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, Tiziano Spada, ha annunciato che la Commissione regionale Salute sarà convocata per discutere della rimodulazione della Nuova Rete Ospedaliera con particolare riferimento al futuro del reparto di Ortopedia dell’ospedale Trigona di Noto. L’audizione, fissata nei prossimi giorni, vedrà la partecipazione dell’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, del dirigente generale della Pianificazione Strategica Salvatore Iacolino e del direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone.

“Il reparto di Ortopedia deve rimanere all’interno dell’ospedale Trigona di Noto. Dopo la mia richiesta formale verrà convocata la Commissione regionale Salute che discuterà sul tema con l’audizione dei soggetti coinvolti” ha dichiarato Spada, sottolineando come una diversa scelta rischierebbe di penalizzare l’area meridionale della provincia di Siracusa.

L’esponente democratico ha spiegato di avere chiesto e ottenuto dall’assessore Faraoni e dal dirigente Iacolino l’impegno al mantenimento del reparto. “L’eventuale trasferimento ad Avola, considerato l’accorpamento dei due ospedali, sarebbe una mortificazione per decine di migliaia di cittadini che oggi usufruiscono di un presidio di prossimità” ha aggiunto.

Il possibile spostamento del reparto deriva dalla mancata conferma della clausola che garantiva la stabilità dei posti letto a Noto. Spada ha infine evidenziato che, oltre al mantenimento di Ortopedia, sarà affrontato il tema del potenziamento del reparto di Medicina d’Urgenza per arrivare a un Pronto Soccorso attivo 24 ore su 24, anziché per sole 12 ore come attualmente previsto.

