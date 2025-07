Migrazione sanitaria, numeri necessari per la riforma ospedaliera

Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars e componente della VI Commissione Salute di Palazzo dei Normanni, ha sollecitato ufficialmente la trasmissione dei dati sulla migrazione sanitaria da parte dell’assessorato regionale alla Sanità. “Se non si comprende, per cosa, da dove e verso dove si scappa per curarsi fuori dalla Sicilia con un esborso di 400 milioni di euro per le casse regionali, è impossibile per noi dare un ragionato parere sulla rete ospedaliera”, ha dichiarato De Luca, evidenziando l’importanza di numeri certi per valutare il fabbisogno di terapie e specialisti. Il piano ospedaliero predisposto dall’assessora Daniela Faraoni sarà sottoposto all’esame della commissione la prossima settimana e, secondo il capogruppo M5S, deve poggiare su dati esaustivi per individuare eventuali riduzioni o potenziamenti di posti letto e ambiti di specializzazione.

De Luca ha definito “essenziali” le informazioni relative ai flussi di pazienti verso strutture extra-regionali, sottolineando che solo così è possibile stabilire dove intervenire. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulle criticità del pronto soccorso di Noto, “dove si può essere assistiti solo fino alle 20”, come esempio di situazioni di crisi che richiedono approfondimenti puntuali. La VI Commissione ha deciso di convocare i responsabili dell’assessorato per acquisire i dati richiesti, ritenuti indispensabili per impostare correttamente la riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana.

