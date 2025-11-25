Nerea garantisce i collegamenti con le Eolie anche in condizioni avverse

La nave Nerea, appartenente alla flotta Caronte & Tourist Isole Minori, continua a rappresentare un mezzo stabile per i collegamenti con le Eolie, confermando capacità operative anche in condizioni meteorologiche avverse. L’unità, in servizio da oltre un anno e mezzo, ha ripetutamente raggiunto i piccoli scali dell’arcipelago nonostante mareggiate e venti sostenuti. Durante l’ultimo fine settimana, caratterizzato dall’avvio della stagione invernale, la nave ha effettuato due corse giornaliere in sostituzione della Pietro Novelli, garantendo la regolarità nei trasporti e nei rifornimenti.

Le prestazioni della Nerea derivano dalle sue dotazioni tecniche, tra cui due eliche di prua da 800 kW che consentono manovre sicure con vento fino a 45 nodi, una propulsione potente e un design studiato per aumentare agilità e controllo. L’impiego del personale di bordo, impegnato nel doppio servizio, ha permesso di mantenere la continuità dei collegamenti verso le comunità isolane.

“Per rispondere alle legittime richieste di maggiore certezza dei collegamenti delle comunità isolane, C&T Isole Minori sta facendo concretamente la propria parte”, afferma l’Amministratore Delegato Vincenzo Franza. Il dirigente definisce la Nerea un esempio di integrazione tra tecnologia, attenzione ambientale e programmazione di lungo periodo, evidenziando il ruolo dell’unità nel garantire sicurezza e affidabilità ai residenti.

La nave, costruita con un investimento di 50 milioni di euro, è stata progettata per le esigenze delle Eolie ed è stata riconosciuta ad aprile dagli Shippax Awards come modello innovativo per il Mediterraneo. Franza segnala inoltre che le nuove unità in cantiere, tra cui il traghetto Costanza I di Sicilia, seguiranno lo stesso approccio progettuale.

Il sistema di propulsione ibrido diesel/GNL con batterie, l’utilizzo di pannelli fotovoltaici e vernici siliconiche, insieme a un avanzato sistema di gestione energetica, hanno consentito una riduzione delle emissioni di CO₂ del 45%.

