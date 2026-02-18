Mareggiate e vento forte, interventi nella provincia di Messina

A Messina e nel territorio provinciale prosegue la valutazione dei danni provocati dall’ultima ondata di maltempo che ha interessato l’area fino alla serata di ieri, causando disagi diffusi e numerosi interventi di soccorso. La situazione presenta criticità già riscontrate nei giorni scorsi, con alberi abbattuti, movimenti franosi e conseguenze legate alle mareggiate e alle intense raffiche di vento, in particolare lungo il versante tirrenico.

Il dispositivo di emergenza ha richiesto un nuovo impegno straordinario per Vigili del fuoco e Protezione Civile, attivi su tutto il territorio provinciale per fronteggiare le richieste di assistenza e mettere in sicurezza le zone colpite. Le operazioni di intervento proseguono senza interruzioni, con squadre impegnate nella gestione delle emergenze e nella verifica delle condizioni di sicurezza.

Secondo i dati disponibili, i Vigili del fuoco hanno già eseguito circa sessanta interventi, mentre rimangono ancora numerose segnalazioni in attesa di essere evase, per un totale di circa cento richieste. Le principali criticità riguardano dissesti strutturali, alberi pericolanti e fenomeni franosi che interessano diverse aree del territorio.

Per far fronte all’elevato numero di chiamate e garantire un supporto più efficace alla popolazione, il Comando ha disposto il rafforzamento del dispositivo operativo, incrementando la presenza di personale e mezzi. Il potenziamento delle squadre mira ad accelerare le operazioni di soccorso e a rispondere con maggiore tempestività alle esigenze emerse nelle zone colpite dal maltempo.

Le attività di monitoraggio e intervento proseguono, mentre continua la ricognizione delle criticità e dei danni registrati sull’intero territorio provinciale.

👁 Articolo letto 191 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.